Жена Сарика Андреасяна перенесла дату родов из-за дубайского вируса

Актриса Лиза Моряк сообщила в Telegram-канале, что ей перенесли дату родов.

Моряк призналась, что надеялась на роды в апреле. По словам артистки, из-за вируса, который она получила в Дубае, врачи поставили ей маловодие. У актрисы созрела плацента только на 33-й неделе. Сейчас она находится на 40-й неделе беременности.

«Я хотела родить в красивую дату 05.05.2025, но у бога свои планы. Так что ждем. Я, если честно, на низком старте!» — заявила актриса.

Андреасян и Моряк поженились в ноябре 2022 года. Актриса рассказывала, что супруг сделал ей предложение в самолете: он устроил романтическую прогулку над городом, и в небе появилась надпись: «Я люблю тебя, выходи за меня». В феврале 2023 года артистка родила дочь Элизабет. В ноябре 2024-го актриса сообщила о беременности. У Андреасяна и Моряк родится девочка.

Моряк рассказывала, что познакомилась с Андреасяном на общей читке фильма «Девушки бывают разные». Артистка призналась, что ей сразу же было комфортно в компании с кинематографистом.

Ранее Андреасян рассказал, что не сумел уговорить корову сыграть в «Простоквашино».