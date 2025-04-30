«Еда как наркотик»: блогерша Ксения Шап похудела вдвое

Блогерша, экс-участница популярного шоу о похудении Ксения Шап рассказала, как смогла похудеть вдвое. Ее цитирует aif.ru.

Шап рассказала, что раньше при росте 170 см весила 120 кг, а теперь весит 65 кг. Девушка не скрывает, что до этого во время борьбы с лишним весом увлекалась алкоголем и наркотиками и после проекта быстро снова набрала вес.

Сейчас девушка воспитывает двоих детей и уже 16 месяцев пребывает в трезвости. В хорошей форме ее поддерживают спорт и диета.

«Осознала, что мне подходит трехразовое питание и физическая активность. Хотя бы раз в неделю — спорт. Вес стабилизировался и держится по сей день», — говорит она.

Избавление от своих зависимостей девушка называет похожим.

«Еда, как и наркотик, нельзя за один раз от этой зависимости избавиться. У этих зависимостей схожие механизмы. Это путь, который требует много сил. Но его можно пройти», — делится Ксения.

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