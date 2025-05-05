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«Омерзительно»: актриса рассказала о групповом сексе с Хью Хефнером

Актриса Мэдисон призналась, что ненавидела заниматься групповым сексом с Хью Хефнером
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imago stock&people/Global Look Press

Актриса, звезда реалити-шоу Холли Мэдисон откровенно рассказала о своей сексуальной жизни с основателем журнала Playboy Хью Хефнером. 45-летняя знаменитость побеседовала о своей личной жизни в выпуске подкаста In Your Dreams.

По словам Мэдисон, она занималась с ним сексом как тет-а-тет, так и в групповом формате.

«Большая разница между тем, когда мы были одни, и тем, когда все остальные были в комнате. Когда все остальные в деле — это было отвратительно. Я ненавидела это. Я ясно давала понять, что мне не нравится», — вспоминает она.

При этом, продолжила она, 53-летняя разница в возрасте с Хефнером не повлияла на их сексуальную жизнь.

«Когда дело касалось только нас двоих, это было намного более нормально, чем вы думаете. Но никто не верит», — отметила.

Сексом Мэдисон и Хефнер занимались в темноте.

«Есть такая поговорка: «В темноте все кошки серы», — посмеялась она.

Мэдисон состояла в отношениях с Хефнером с 2001 по 2008 год. Основателя журнала Playboy Хью Хефнера не стало в 2017 году в возрасте 91 года.

Хью Хефнер был официально женат три раза. В январе 2024 года в своих мемуарах вдова Хефнера Кристал рассказала, что не была влюблена в мужа, а его знаменитый особняк якобы редко чистили, повсюду была плесень, и частые вечеринки износили здание.

Ранее Анна Семенович рассказала о мечте заняться сексом в теле мужчины.

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