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Вдова основателя Playboy сделала неожиданное признание о личной жизни

Модель Кристал Хефнер заявила, что не была влюблена в основателя Playboy Хью Хефнера

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PLANET PHOTOS/Global Look Press

Модель Кристал Хефнер сделала неожиданное признание о своем браке и отношениях с основателем и шеф-редактором мужского журнала «Playboy» Хью Хефнером. В беседе с People она призналась, что не была влюблена в издателя, который был более чем на 60 лет старше нее.

37-летняя вдова Хефнера впервые оказалась в замке мужчины в октябре 2008 года.

«Я думала — вау, если буду любить все, что любит он, и делать все, чего он от меня хочет, стану фавориткой. И я стала, но себя я потеряла», — призналась она.

По словам Кристал Хефнер, знаменитый особняк редко чистили, повсюду была плесень, и частые вечеринки износили здание.

«Я постоянно плакала обо всем и обо всех там. Все животные [в зоопарке Хефнера] были такими подавленными и грустными. Все было иллюзией. Не знаю, если честно, была ли я счастлива», — продолжает модель.

Когда Хефнер сделал предложение впервые, она отказалась, однако потом вернулась и вышла замуж за издателя, хотя не была в него влюблена.

«Я поняла, что между нами был большой дисбаланс власти. Все казалось миром успеха и фантазий, но всем в нем надо спать с восьмидесятилетним. Есть цена, у всего есть цена», — сказала она.

Хью Хефнера не стало в сентябре 2017 года после перенесенного инфаркта и сепсиса.

В 2022 году модели Playboy Холли Мэдисон и Бриджет Маркуардт в своем подкасте Girls Next Level заявили, что Хью Хефнер вел книгу, в которой записывал все непотребства, творившиеся в его особняке.

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