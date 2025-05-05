Стали известны новые детали попытки срыва концерта Леди Гаги в Рио

Планировавшие взрыв на концерте Леди Гаги люди выдавали себя за поклонников певицы

Стали известны новые детали попытки срыва концерта американской певицы Леди Гаги в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Об этом пишет Page Six.

По данным полиции, планировавшие взрыв на концерте звезды люди выдавали себя за поклонников певицы. Именно так они смогли, считают власти, привлечь на свою сторону несовершеннолетних.

«Подозреваемые вербовали участников, в том числе несовершеннолетних, для совершения скоординированных атак с использованием самодельных взрывчатых веществ и коктейлей Молотова», — заявила бразильская полиция.

В беседе с правоохранителями подозреваемые заявили, что принадлежат к фан-группе артистки.

Неизвестный мужчина, предположительно лидер группы, был арестован за незаконное хранение огнестрельного оружия. Его выпустили под залог. Один подросток был задержан за предполагаемое хранение детской порнографии.

Десятки ордеров на обыск были также переданы в города Сан-Паулу, Мату-Гросу, Риу-Гранди-ду-Сул и Рио-де-Жанейро.

4 мая стало известно, что неизвестные попытались устроить взрывы на концерте Леди Гаги. Завербованных несовершеннолетних злоумышленники попросили напасть на детей, подростков и представителей ЛГБТ-сообщества («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

На бесплатный концерт Леди Гаги в Бразилии пришли два миллиона зрителей.

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