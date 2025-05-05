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Подозреваемого во взрыве на концерте Леди Гаги отпустили под залог

Полиция Бразилии освободила под залог подозреваемого во взрыве на концерте Гаги
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Pilar Olivares/Reuters

Полиция Рио-де-Жанейро освободила под залог мужчину, которого обвиняют в попытке устроить взрыв на концерте Леди Гаги в Бразилии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

В ведомстве уточнили, что полиция Бразилии установила размер залога, и теперь мужчина свободен. Через пять дней ему предстоит слушание «по вопросу содержания под стражей».

До этого бразильские полицейские арестовали еще одного подозреваемого по этому делу. Местные СМИ утверждают, что злоумышленника депортировали в страну из США в прошлом месяце.

4 мая стало известно, что неизвестные попытались устроить взрывы на концерте Леди Гаги. Уточнялось, что злоумышленники вербовали для нападения несовершеннолетних, которым предстояло напасть на детей, подростков и представителей ЛГБТ-сообщества («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

На бесплатный концерт Леди Гаги в Бразилии пришли два миллиона зрителей. Это мероприятие стало крупнейшим в ее карьере. Концерт превзошел рекорд Мадонны, которая в  2024 году собрала в  Рио-де-Жанейро 1,6 млн зрителей.

На протяжении концерта дива успела сменить несколько костюмов, в том числе платье цвета бразильского флага. Она исполнила хиты «Bloody Mary», «Pokerface», «Alejandro» и другие. Безопасность мероприятия обеспечивали 3300 военных и 1500 полицейских, а также 400 пожарных.

Ранее 72-летний актер «Матрицы» и «Клана Сопрано» признался, что хочет сбежать из США.

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