Актер сериала «Метод» пережил 25 курсов химиотерапии перед кончиной

Актер и режиссер Артур Кочканян перед кончиной пережил 25 курсов химиотерапии. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

Известно, что последний курс химиотерапии больной раком артист завершил осенью 2024 года.

«Я не такой упрямый, но терпеливый. Посмотрим», — говорил о лечении Кочканян.

Артура Кочканяна, игравшего, в частности, в сериале «Метод», не стало 4 мая в возрасте 60 лет. Об этом сообщил Нижегородский Камерный музыкальный театр имени Степанова, в котором он служил. 24 мая в нижегородском театре в память об Кочканяне покажут мюзикл «Труффальдино», в постановке которого он принимал участие.

Накануне не стало известного по сериалам «Прослушка» и «Клан Сопрано» актера Чарли Скейлиса. В последние годы жизни он страдал от болезни Альцгеймера.

Ранее стало известно о кончине актрисы из фильма «Курьер» Алефтины Евдокимовой.