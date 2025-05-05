Лепс о Стасе Михайлове: «Идеальных не существует»

Певец Лепс признался, что его связывает многолетняя дружба со Стасом Михайловым

Народный артист России Григорий Лепс признался в беседе с «Пятым каналом», что его связывает многолетняя дружба со Стасом Михайловым.

Лепс напомнил, что они с Михайловым родились и выросли в одном городе — в Сочи. Певец поделился, что поддерживает «хорошие человеческие отношения» с коллегой. Лепс также назвал характер Михайлова «нормальным».

«Может быть, неидеально. Идеальных людей не существует, идеальных нарядов не существует, идеальных причесок тоже не существует, как и идеального лица», — заявил артист.

Григорий Лепс выразил свое мнение на сольном концерте Михайлова, посвященном 56-летию артиста. На том же мероприятии певица Жасмин назвала Михайлова харизматичным и сексуальным человеком. Исполнительница считает, что на сцене Михайлов «отдается» каждому звуку — отчасти в этом, предполагает она, и кроется секрет его популярности.

Певец Стас Михайлов родился в Сочи и долго шел к всероссийской популярности. До своего успеха он работал грузчиком, развозил видеокассеты, пел в ресторанах. Широкую известность Михайлову принесла песня «Без тебя». Она вышла в 2004 году, когда музыканту было уже больше 30 лет.

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