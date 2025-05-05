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Звезда «Бригады» раскрыл имя актрисы, в которую был влюблен в детстве

Актер Вдовиченков признался, что был влюблен в актрису Лилиту Озолиню в детстве
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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Звезда «Бригады», актер Владимир Вдовиченков признался в интервью «Кино Mail», что долгое время был влюблен в латвийскую актрису Лилиту Озолиню.

По словам Вдовиченкова, он стал фанатом артистки после просмотра драмы «Долгая дорога в дюнах» о любви сына рыбака Артура и красавицы Марты. Актер отметил, что потом не влюблялся в знаменитостей, поскольку «с детства боится эффектных женщин».

«Актрисы, они же все эффектные, такие деловые. Я опасаюсь деловых женщин. Поэтому больше не влюблялся. Ну, может, в Ирину Алферову», — добавил Вдовиченков.

Владимир Вдовиченков женат на актрисе Елене Лядовой с 2015 года. Пара познакомилась на съемках фильма «Левиафан». Актриса отмечала, что секретом их крепкого брака является «любовный компромисс». По словам знаменитости, супруг с годами стал мягче по отношению к ней. Лядова убеждена, что в любых отношениях со временем происходит симбиоз: «люди волей-неволей прорастают друг в друга и принимают любя».

У Вдовиченкова двое детей. Сын артиста родился в его втором браке с Анной Коневой, а дочь Вероника появилась в отношениях актера с коллегой Ольгой Филипповой.

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