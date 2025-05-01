Утомленный солнцем: Николас Кейдж ловит волну в триллере «Серфер»

Неназванный мужчина (Николас Кейдж) готовится открыть новую главу в жизни. Он вот-вот выкупит отцовский дом, где когда-то вырос: его наконец выставили на продажу, сделка должна состояться со дня на день. А там, глядишь, и жена вернется (пускай и собралась за другого), и с сыном (Финн Литтл) наладится. Для последнего он приготовил сюрприз: привез его на райский пляж, чтобы вместе посерфить, а заодно посмотреть на заветный дом — с воды на него открывается лучший вид. Эти планы нарушает шайка местных мажоров во главе с мутноватым гуру (Джулиан Макмэхон). Они наотрез отказываются пускать чужаков на пляж, который считают своим. Их будущий сосед, однако, с таким положением дел мириться не намерен, так что решает задержаться.

close Кадр из фильма «Серфер» (2025) Tea Shop Productions

«Поезжай в Австралию без лишних слов», — рекомендовалось в известной песне, и ирландец Лоркан Финнеган не только прислушался к этому совету, но еще прихватил с собой Николаса Кейджа. Результатом авантюры оказался фильм «Серфер», где как бы схлестнулись две внушительные волны: фирменная финнегановская майндфак-психоделия и характерное кейджевское безумие. Поэтому в здешнем весеннем танго никто, понятно, весел и здоров не становится, зато благодаря «Серферу» поджанр «Кейдж против поехавшей банды» вплотную приближается к осязаемой оформленности. В культовой «Мэнди» Паноса Косматоса артист оборачивался ужасом, летящим на крыльях ночи, а у Финнегана делается скорее утомленным австралийским солнцем, плюс играет чуть серьезнее обычного, но глобально суть происходящего не меняется.

То, что солнце тут австралийское, правда, не имеет существенной роли: в отличие от предыдущей работы режиссера, психотриллера с Евой Грин и Марком Стронгом «Дурной глаз», который был внезапно глубоко погружен в социальные проблемы Филиппин, местная сатира на нынешний ренессанс токсичной маскулинности (и маносферу в целом) не имеет жесткой привязки к южному полушарию. С другой стороны, в Калифорнии, куда мать увезла героя Кейджа в юношестве, такую буйную красоту флоры и фауны, наверное, не снимешь, а на ней держится львиная доля «серферовского» обаяния.

close Кадр из фильма «Серфер» (2025) Tea Shop Productions

Поскольку это уже четвертый фильм Финнегана, можно, пожалуй, констатировать, что выдающимися его ленты назвать затруднительно, однако нарочито избыточный кинематограф постановщика раз за разом набирает какую-то критическую массу, благодаря которой худо-бедно остается в памяти. Самая известная картина режиссера «Виварий», где снимались Джесси Айзенберг и Имоджен Путс, в какой-то мере была психоделическим ответом «Иронии судьбы», неожиданно последовавшим из-за рубежа, и брала верх выпуклым сюрреализмом в духе недооцененной ленты Алекса Гарленда «Род мужской». «Серфер» в этом смысле, опять же, видится вещью попроще (возможно, в силу того, что за сценарий отвечал не постоянный финнегановский соавтор Гаррет Шанли, а другой их соотечественник Томас Мартин, немного писавший для сериалов «Улица потрошителя» и «Стальная звезда»), однако все равно достаточно неплохо плавит мозг.

Пока асфальт парковки, на которой несколько дней торчит сходящий с ума герой Кейджа, неумолимо накаляется в кадре, по эту сторону экрана тоже становится жарковато, так что на середине дистанции обнаруживаешь себя приятно разомлевшим (серьезным фактором в этом вопросе оказывается чудный саундтрек Франсуа Тетаза). Одновременно у Финнегана, что немаловажно, получается не скатиться в тягостную духоту: «Серфер», честь и хвала, ни на минуту не перестает веселить и удивлять, поэтому в конечном счете — на фоне угрюмого прогноза на майские — кейджевское маяние начинает выглядеть особенно заманчиво. Так или иначе, сколько головой о стену ни стучи, не помогут лучшие врачи.

close Кадр из фильма «Серфер» (2025) Tea Shop Productions

Название: «Серфер» (The Surfer)

Дата премьеры: 18 мая 2024 года (77-й Каннский кинофестиваль)

Дата выхода в России: 1 мая 2025 года

Продолжительность: 99 минут

Режиссер: Лоркан Финнеган

В ролях: Николас Кейдж, Джулиан Макмэхон, Финн Литтл, Ник Кассим, Миранда Тапселл, Александр Бертран, Джастин Росняк, Рахиль Роман, Шарлотта Магги