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Звезда «Озарка» может сыграть в сериале о взлете и падении криптобиржи FTX

Hollywood Reporter: Джулия Гарнер намерена сыграть в сериале о криптобирже FTX
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Mario Anzuoni/Reuters

Лауреат премии «Эмми» Джулия Гарнер («Озарк», «Изобретая Анну») ведет переговоры о роли бизнесмена Кэролайн Эллисон в мини-сериале о взлете и падении криптовалютной биржи FTX. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Сериал описывается как «бурный роман», в центре которого — основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид и Эллисон, которые пытались перестроить мировую финансовую систему, а затем «соблазняли, уговаривали и дразнили друг друга, заставляя красть миллиарды», отметило издание.

Сценарий напишет Грэм Мур («Игра в имитацию», «Наряд»), он же выступит в качестве шоураннера вместе с Жаклин Хойт («Оставленные», «Подземная железная дорога»). Режиссером проекта назначен Джеймс Понсольдт («Уменьшение»).

Криптобиржа FTX была одной из крупнейших в мире, но в ноябре 2022 года объявила о начале процедуры банкротства на фоне обвала криптовалют и обвинений в растрате клиентских средств. Ее основателя Сэма Бэнкмана-Фрида в марте 2024 года приговорили к 25 годам тюрьмы.

До этого Эллисон созналась, что совместно с Бэнкманом-Фридом осознанно вводила инвесторов в заблуждение касательно масштабов задолженности перед криптовалютной биржей.

Ранее Джулия Гарнер снялась в рекламе сумок Gucci.

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