Экранизация повести «В списках не значился» стала лидером кинопроката России и СНГ

Киноадаптация повести Бориса Васильева «В списках не значился» стала лидером кинопроката России и СНГ на выходных. Об этом сообщается на портале kinobusiness.com.

Фильм режиссера Сергея Коротаева, премьера которого состоялась 1 мая, собрал за уик-энд 237 млн рублей.

Кинокартина «Кракен» с Александром Петровым заняла вторую строчку рейтинга — 223,7 млн рублей. На третье место сместился фильм «Батя-2. Дед», собрав за выходные 102,6 млн рублей.

30 апреля сообщалось, что президент России Владимир Путин ознакомился с фильмом «В списках не значился». Показ кадров из картины состоялся во время посещения главой государства Музея Победы на Поклонной горе. О фильме президенту рассказал Владимир Машков, выступивший продюсером картины и исполнивший в ней главную роль.

Сюжет картины рассказывает о молодом лейтенанте Коле Плужникове, которого играет Владислав Миллер. Действие начинается 21 июня 1941 года, когда герой прибывает в Брест, чтобы начать службу. Однако его судьба меняется в ночь с 21 на 22 июня, когда начинается Великая Отечественная война. Не успев зачислиться в личный состав, Плужников оказывается втянутым в первый бой, который длится десять месяцев.

Ранее в Минпросвещения представили список фильмов, рекомендуемых школьникам.