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Путин ознакомился с фильмом «В списках не значился»

В России выйдет фильм «В списках не значился» по повести Васильева
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ВГТРК

Президент России Владимир Путин ознакомился с фильмом «В списках не значился», снятым режиссером Сергеем Коротаевым по одноименной повести Бориса Васильева. Об этом сообщает ТАСС.

Показ кадров из картины состоялся во время посещения главой государства Музея Победы на Поклонной горе, где проходит просветительский марафон «Знание. Первые».

Фильм приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и призван напомнить зрителям о героизме советских солдат, чьи имена иногда остаются за пределами официальных списков.

О фильме президенту рассказал Владимир Машков, выступивший продюсером картины и исполнивший в ней главную роль.

Отмечается, что сюжет картины рассказывает о молодом лейтенанте Коле Плужникове, которого играет Владислав Миллер. Действие начинается 21 июня 1941 года, когда герой прибывает в Брест, чтобы начать службу. Однако его судьба меняется в ночь с 21 на 22 июня, когда начинается Великая Отечественная война. Не успев зачислиться в личный состав, Плужников оказывается втянутым в первый бой, который длится десять месяцев.

В проекте также снялись Алена Морилова, Павел Чернышев, Яна Сексте и другие актеры. Картина станет частью широкого проката в России, Белоруссии и Казахстане, ее выход запланирован на 1 мая.

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