Основателя криптобиржи FTX приговорили к 25 годам тюрьмы

Суд Нью-Йорка приговорил основателя криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида к 25 годам тюрьмы за многомиллиардное мошенничество, сообщает телеканал NBC News.

По данным журналистов, изначально прокуратура запрашивала 50 лет заключения, а адвокаты настаивали на 6,5 годах.

Сам подсудимый сделал заявление «в извиняющемся тоне», отметив, что он принимал «эгоистические решения».

Прокуратура США выдвинула официальные обвинения в отношении основателя обанкротившейся криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида в феврале 2023 года. Ему вменяются действия, подпадающие под 12 уголовных статей, включая мошенничество и создание преступного сообщества. Прокуроры заявили, что Бэнкман-Фрид вступил в сговор с двумя другими бывшими руководителями FTX, чтобы пожертвовать десятки миллионов долларов влиятельным конгрессменам с целью принятия законодательства, благоприятного для компании.

В августе прошлого года Бэнкмана-Фрида арестовали по обвинению в фальсификации свидетелей. 3 ноября суд в США признал его виновным в мошенничестве и заговоре.

Ранее основатель FTX был выпущен под залог $250 млн.