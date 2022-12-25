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Бывшая глава Alameda Эллисон созналась в обмане инвесторов криптобиржи FTX

Бывшая гендиректор Alameda Research Кэролайн Эллисон созналась, что совместно с соучредителем FTX Сэмом Бэнкман-Фридом осознанно вводила инвесторов в заблуждение касательно масштабов задолженности перед криптовалютной биржей, передает ФАН.

Эллисон была осведомлена о незаконности этих действий. Она знала, что с 2019 по 2022 годы у Alameda имелся доступ к кредитной линии FTX.

Соответствующая договоренность давала Alameda возможность без ограничений пользоваться заемными деньгами, причем без необходимости размещения залога и маржинальных требований в протоколах ликвидации FTX.com, и не отражая отрицательный баланс.

Эллисон, Бэнкмана-Фрида и еще одного соучредителя FTX Гэри Ванга обвинили в мошенничестве в связи с крахом криптовалютной биржи. По информации обвинения, Бэнкман-Фрид тратил деньги клиентов на дорогие офисы и недвижимость на Багамских островах, а также вливал их в спекулятивные венчурные инвестиции.

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