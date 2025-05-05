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Хлоя Севиньи захотела вернуться к роли секретарши психопата

Хлоя Севиньи попросила режиссера дать ей роль в фильме «Американский психопат»
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Danny Moloshok/Reuters

Американская актриса и модель Хлоя Севиньи хочет сыграть в новом сатирическом психологическом фильме ужасов режиссера Луки Гуаданьино «Американский психопат». Об этом пишет IndieWire.

Как отмечает издание, в оригинальной версии фильма «Американский психопат» 2000 года с Кристианом Бэйлом Севиньи исполнила роль секретарши банкира, ведущего двойную жизнь.

Актриса рассказала, что снова хотела вернуться к этому образу. Ей показалось, что концептуально Гуаданьино может понравиться, если та же актриса исполнит ту же роль. По ее словам, режиссер пообещал, что придумает для нее что-то другое.

Севиньи родилась 18 ноября 1974 года в Спрингфилде, штат Массачусетс, росла в Коннектикуте, воспитывалась в религиозной католической семье, но в возрасте 17 лет сбежала оттуда в Нью-Йорк — и скоро в Ист-Вилладже на нее обратила внимания агент по подбору моделей. Так началась карьера на подиуме, которая позже переросла в актерскую. В фильмографии Севиньи — «Детки», «Парни не плачут», «Американский психопат», «Догвиль», «Зодиак» и другие знаменитые ленты культовых режиссеров. В модельном портфолио — сотрудничество с модными домами Miu Miu, Louis Vuitton, Chlo?, H&M, Proenza Schouler, Kenzo и Vivienne Westwood. В 2009 году она запустила свой модный бренд — Opening Ceremony, — в одежде которого можно видеть Рианну или Викторию Бекхэм.

Ранее сообщалось, что звезда «Джентльменов» исполнит роль маньяка.

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