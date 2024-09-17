Звезда «Джентльменов» исполнит роль известного маньяка

Актер Чарли Ханнэм сыграл роль маньяка Эда Гейна в третьем сезоне сериала «Монстр». Об этом сообщает Variety.

Эд Гейн известен по прозвищу Плейнфилдский вампир. Его образ широко проник в популярную культуру второй половины XX века. Биографией маньяка вдохновлялись для создания таких произведений, как «Американский психопат», «Психоз», «Психо», «Молчание ягнят», «Мотель Бэйтсов», «Некромантик».

Первой частью антологии «Монстр» стал проект «История Джеффри Дамера», главную роль в которой сыграл Эван Питерс. За свою работу актер получил премию «Золотой глобус».

Сюжет второго сезона расскажет историю братьев Менендес, которые 20 августа 1989 года расквитались с собственными родителями с целью унаследовать многомиллионное состояние отца. Это преступление стало резонансным в Америке, потому что главными обвиняемыми по делу были богатые наследники, относящиеся к привилегированному социальному классу.

Чарли Ханнэм играл в таких проектах, как «Сыны анархии», «Тихоокеанский рубеж», «Багровый пик», «Джентльмены».

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