Бывшая жена Паши Техника рассказала, как будет делиться его наследство

Бывшая жена рэпера Паши Техника Ева Карицкая в интервью «Люди Pro» рассказала, как будет делиться его наследство.

По ее словам, рэпер не составил завещание, поэтому его имущество по закону отойдет родителям и шестилетнему сыну Ивану. Также она объяснила, что это касается и роялти с музыки артиста — его родители и сын будут получать средства равными частями.

При этом у рэпера не осталось сбережений, а из недвижимости есть только квартира в ипотеке с ежемесячным взносом в 60 тыс. рублей.

Техника не стало в больнице 4 апреля из-за легочной инфекции. Ему было 40 лет. В конце марта стало известно, что артист был доставлен с острым отравлением в клинику Таиланда и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

15 апреля Карицкая опровергла слухи о работе в эскорте. Бывшая жена рэпера признала, что у нее есть фото интимного характера, но она не видит в этом ничего зазорного. Блогерша планирует написать заявление о клевете. Экс-супруга Техника отметила, что ее личное облачное хранилище взломали и опубликовали интимные снимки.

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