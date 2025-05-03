Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывшая жена Паши Техника рассказала, как будет делиться его наследство

Карицкая: имущество Паши Техника отойдет его родителям и шестилетнему сыну
close
evakaritskaua/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывшая жена рэпера Паши Техника Ева Карицкая в интервью «Люди Pro» рассказала, как будет делиться его наследство.

По ее словам, рэпер не составил завещание, поэтому его имущество по закону отойдет родителям и шестилетнему сыну Ивану. Также она объяснила, что это касается и роялти с музыки артиста — его родители и сын будут получать средства равными частями.

При этом у рэпера не осталось сбережений, а из недвижимости есть только квартира в ипотеке с ежемесячным взносом в 60 тыс. рублей.

Техника не стало в больнице 4 апреля из-за легочной инфекции. Ему было 40 лет. В конце марта стало известно, что артист был доставлен с острым отравлением в клинику Таиланда и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

15 апреля Карицкая опровергла слухи о работе в эскорте. Бывшая жена рэпера признала, что у нее есть фото интимного характера, но она не видит в этом ничего зазорного. Блогерша планирует написать заявление о клевете. Экс-супруга Техника отметила, что ее личное облачное хранилище взломали и опубликовали интимные снимки.

Ранее Петросян выписал 56-летнюю дочь из квартиры в Москве через суд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами