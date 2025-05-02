Известная певица погибла в пожаре

Американская певица и автор песен Джилл Собьюл погибла при пожаре на 67-м году жизни. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на менеджера артистки Джона Портера.

Тело Собьюл нашли 1 мая в ее доме в Вудбери, штат Миннесота (США). Власти расследуют причину пожара.

«Джилл Собьюл была стихией и правозащитницей, ее музыка вплетена в нашу культуру. Мне было так весело работать с ней», — сказал Портер. — Сегодня я потерял клиента и друга. Я надеюсь, что ее музыка, память и наследие останутся и будут вдохновлять других», — говорит Портер.

2 мая у Собьюл был запланирован концерт — она должна была исполнить песни из своего автобиографического мюзикла «К черту 7-й класс».

Певица известна по сатирической песне «Supermodel» из саундтрека к фильму «Бестолковые» с Алисией Сильверстоун и хиту «I Kissed a Girl» (1995), который вошел в двадцатку лучших песен Billboard и внимание к которому было снова привлечено, когда песню с аналогичным названием выпустила в 2008 году Кэти Перри.

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