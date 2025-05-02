Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Умер бывший музыкант «Арии»

Скончался экс-барабанщик «Арии» Игорь Молчанов
close
Telegram-канал группы «Мастер»

Сооснователь группы «Мастер», бывший барабанщик коллектива «Ария» Игорь Молчанов скончался в Бельгии. Об этом сообщили его коллеги по «Мастеру» в Telegram-канале.

Музыкант умер на 64-м году жизни. Как рассказал сооснователь «Арии» и «Мастера» Александр Грановский, Молчанов в конце 1985 — начале 1986 года присоединился к коллективу «Поющие сердца», которые в дальнейшем стали «Арией».

Молчанов принимал участие в записи альбома «С кем ты?», после вместе с коллегами по «Арии» создал «Мастера» — именно он предложил это название.

«После наших европейских гастролей в 1991 году Игорь решил остаться в Бельгии, где и проживал до сих пор. Соболезнуем близким Игоря! Его вклад в наше творчество навсегда останется с нами!» — заключил Грановский.

С 1994 года Игорь Молчанов играл на ударных в бельгийской группе Cryme. Известно, что вместе с Молчановым «Мастера» в 1991 году покинул музыкант Кирилл Покровский, позже он создавал саундтреки к бельгийским компьютерным играм и скончался в 2015 году.

Ранее американская певица Джилл Собьюл погибла в пожаре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами