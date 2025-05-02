Умер бывший музыкант «Арии»

Сооснователь группы «Мастер», бывший барабанщик коллектива «Ария» Игорь Молчанов скончался в Бельгии. Об этом сообщили его коллеги по «Мастеру» в Telegram-канале.

Музыкант умер на 64-м году жизни. Как рассказал сооснователь «Арии» и «Мастера» Александр Грановский, Молчанов в конце 1985 — начале 1986 года присоединился к коллективу «Поющие сердца», которые в дальнейшем стали «Арией».

Молчанов принимал участие в записи альбома «С кем ты?», после вместе с коллегами по «Арии» создал «Мастера» — именно он предложил это название.

«После наших европейских гастролей в 1991 году Игорь решил остаться в Бельгии, где и проживал до сих пор. Соболезнуем близким Игоря! Его вклад в наше творчество навсегда останется с нами!» — заключил Грановский.

С 1994 года Игорь Молчанов играл на ударных в бельгийской группе Cryme. Известно, что вместе с Молчановым «Мастера» в 1991 году покинул музыкант Кирилл Покровский, позже он создавал саундтреки к бельгийским компьютерным играм и скончался в 2015 году.

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