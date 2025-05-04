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Бузова понадеялась, что ее хиты станут вечными

Певица Ольга Бузова призналась, что хочет сделать свои песни вечными
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ТНТ

Певица Ольга Бузова в беседе с «Пятым каналом», что ее песни станут вечными.

Бузова рассказала о съемках клипа на песню «Страна Аления». Артистка сделала совместный трек с группой «Дискотека Авария». Исполнительница призналась, что не ожидала коллаба с таким легендарным коллективом.

«Их песни вечные. Как, надеюсь, будут в будущем и мои. И мы залегендарили так залегендарили. Вы представьте себе, «Дискотека Авария» и Ольга Бузова», — поделилась артистка.

Бузова заявила, что ее творчество и композиции «Дискотеки Аварии» похожи. Она пояснила, что их тексты понятны простым людям.

19 февраля американская певица Леди Гага поддержала Ольгу Бузову репостом ее видео в TikTok. Российская артистка поучаствовала во флешмобе, в рамках которого станцевала под песню Гаги «Abracadabra». Знаменитость подписала ролик фразой: «Наш ответ Леди Гаге».

20 февраля Ольга Бузова отреагировала фразой «Знай наших» на репост ее ролика в TikTok Леди Гагой. Она добавила к публикации эмодзи российского флага и кулака.

Ранее Ольга Бузова обматерила сотрудницу дубайской авиакомпании за перенос рейса.

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