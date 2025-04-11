Ольга Бузова обматерила сотрудницу дубайской авиакомпании за перенос рейса

Певица и телеведущая Ольга Бузова осталась без багажа в аэропорту Дубая. Она записала видеоролик в своем Telegram-канале, в котором рассказала о произошедшем.

По словам звезды, сотрудница дубайской авиакомпании поменяла рейс и наличие багажа при вылете на сутки позже. Бузова нецензурно выразилась в сторону сотрудницы, а саму авиакомпанию назвала «днищенской».

«Без сна, без чемодана, без одежды, витаминов. У меня ничего нет с собой. Где мой чемодан? Меня решили переместить на другой рейс. [Сотрудница] решила, что я опоздаю на пересадку и просто отправила мой чемодан. А если там жизненно важные таблетки? А если я полечу на важную съемку, и у меня штраф?» — поделилась певица в личном блоге.

Бузова отметила, что при помощи знаний английского решила вопрос. Однако пока не может найти свой багаж. Она назвала позором произошедшую ситуацию.

«Желаю этой женщине, чтобы с ней относились люди также, как она отнеслась к моему чемодану и моему полету в целом! Платить такие деньги и сталкиваться с таким днищенским отношением», — негодует певица.

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