«На нее нет билетов!»: Маликов объяснил бешеную популярность Кадышевой

Певица Надежда Кадышева достигла бешеной популярности среди молодежи, билеты на её концерты скупают подростки. На этом фоне она стала самой высокооплачиваемой звездой. Певец, композитор, народный артист России Дмитрий Маликов объяснил это модой на русский фольклор.

«Это мода на русский фольклор в таком очень весёлом, зажигательном ключе. На Кадышеву сейчас нет билетов. Это тренд!», — отметил исполнитель в беседе с НСН.

Он также сообщил, что у него тоже есть песня в популярном у молодёжи стиле — это композиция под названием «Ветерок», звучащая на русский народный мотив.

Напомним, СМИ выяснили, что солистка группы «Золотое кольцо» Надежда Кадышева стала самой высокооплачиваемой российской звездой. Стоимость кассового концерта Кадышевой за последний год выросла с 1 млн до 3 млн рублей, а на летних корпоративах, которые у «Золотого кольца» уже расписаны, ценник возрос до 15-20 млн рублей. Также утверждалось, что Надежда Кадышева подняла гонорар почти в два раза на фоне популярности её композиций среди представителей поколения Z.

Ранее Дробыш раскрыл секрет популярности Кадышевой среди российской молодежи.