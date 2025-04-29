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В Москве пройдет Международный фестиваль Правильного кино

Открытие фестиваля Правильного кино состоится 6 мая
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Пресс-служба Музея Победы

Открытие V Международного фестиваля Правильного кино пройдет 6 мая. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Музея Победы.

Мероприятие приурочено к празднованию 80-летия Победы. Оно состоится в кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы. В качестве ведущих выступят актеры Константин Соловьев и Елена Волхонская. В рамках церемонии зрители смогут послушать песни о Победе и родине в исполнении творческих коллективов. Также посетители мероприятия имеют возможность посетить мастер-классы и творческие встречи, посвященные киноиндустрии.

Фестиваль стартует с премьерного показа фильма Андрея Семенова «Тимур и его команда». Картина посвящена современным событиям. В ней школьница Женя отправится в приграничный поселок Белгородской области для встречи со своим братом, который ушел добровольцем на СВО. Там она познакомится с подростками-волонтерами, которых возглавляет парень с позывным «Тимур». В фильме сыграли Елена Цыплакова и Алексей Онежен.

В пресс-службе отметили, что в программу фестиваля вошли картины, созданные на основе традиционных ценностей, идей гуманизма и милосердия.

«В программу фестиваля, который продлится до 14 мая, вошли 47 картин российского и зарубежного производства — это полнометражные и короткометражные ленты, документальные и анимационные фильмы, специальные репортажи», — заявили представители музея.

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