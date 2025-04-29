«Афиша» запустила на Okko продажу билетов в кино и на концерты

Okko объявил о запуске функции покупки билетов в кинотеатры и на музыкальные события, сообщает пресс-служба сервиса. Интеграция выполнена совместно с компанией «Афиша».

Отмечается, что на главной странице сервиса появился раздел «Билеты в кино», где пользователи могут выбрать фильм, кинотеатр, сеанс и места. Также доступна покупка билетов на популярные концерты и фестивали, включая «Пикник Афиши».

В компании уточнили, что функция доступна на всех основных платформах: SMART TV, Android TV, мобильных устройствах и в WEB-версии. Для оформления заказа пользователю нужно перейти к карточке интересующего фильма в новом разделе, выбрать нужный сеанс и оплатить билет через виджет «Афиши».

«Покупка билетов – это новый сценарий для пользователей Okko, уже сейчас имеющих доступ к видеоконтенту, музыке, играм и спортивным трансляциям. А еще зрители получат возможность нативно узнавать о новинках кинопроката и наших эксклюзивных премьерах», — отметил директор по продукту Okko Денис Имполитов.

Отмечается, что для «Афиши» партнерство соответствует миссии компании делать культуру ближе и доступнее каждому. Новая функция также укрепляет позиции Okko как универсального центра развлечений, предлагающего контент в разных форматах: от онлайн-кино до офлайн-мероприятий.

В компании считают, что объединение онлайн- и офлайн-сценариев позволит расширить возможности для досуга зрителей и информировать их о киноновинках, включая эксклюзивные премьеры, которые станут доступны на платформе.