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Человек-паук проиграл «Маше и Медведю» в топе у детей в России

«Ведомости»: Человек-паук вошел в число любимых персонажей детей в России
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Анимационная студия «Анимаккорд»

Персонаж ушедшей из России компании Disney Человек-паук занял вторую строчку в топе любимых персонажей российских детей в возрасте от 4 до 15 лет, проиграв «Маше и Медведю». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные опроса исследовательской компании Ipsos.

Персонажей из анимационного сериала «Маша и Медведь» назвали любимыми 29,5% респондентов из России, вторую строчку заняли герои видеоигры Minecraft (20,1%), а третью — Человек-паук (9,7%).

На четвертой позиции оказались герои мультфильма «Леди Баг и Супер-Кот» (19,6%), а на пятой — персонажи анимационной франшизы «Простоквашино» (19,4%).

По данным «Ведомостей», в 2024 году также «существенно выросли» продажи продукции с героями проектов Minecraft, «Маша и Медведь», «Леди Баг и Супер-Кот» и «Человек-паук» на отечественных маркетплейсах. Гендиректор Megalicense Захар Назаренко рассказал изданию, что большая часть представленной в России продукции с «Человеком-пауком» ввозится по параллельному импорту или производится пиратами.

2 апреля 2025 года состоялась мировая премьера фильма «Minecraft в кино». Картина заработала более $300 млн за первые выходные, продемонстрировав один из лучших стартов для фильмов Warner Bros.

Ранее сообщалось, что главу МИД РФ перепутали с Леди Гагой в Бразилии.

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