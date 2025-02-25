Любимова раскрыла секрет популярности «Маши и медведя» в исламском мире

Глава Минкульта: «Маша и медведь» популярны в исламских странах благодаря покрытой голове героини

Глава российского Минкульта Ольга Любимова раскрыла секрет популярности мультфильма «Маша и медведь» в исламских странах. Ее цитируют «Аргументы и факты».

По словам Любимовой, мультфильм там любят благодаря внешнему виду главной героини.

«К вопросу о традиционных ценностях, спешу вам напомнить, что Маша из «Маши и Медведя» — девочка с покрытой головой и в длинном сарафане. Это вызывает невероятный отклик исламского мира», — говорит она.

В трогательной истории о взаимоотношениях маленькой девочки и огромного медведя, продолжила она, прослеживаются отношения дочери и отца. Также, по словам Любимовой, фильм завоевал сердца «итальянских, сербских, арабских и турецких» пап.

Также Любимова заявила, что одна из кассовых российских комедий «Холоп» понравилась многим турецким зрителям.

«Туркам пришелся по вкусу наш «Холоп». Франшизу купили сразу несколько стран. Успех, думаю, обусловлен запросом на социальную справедливость», — поделилась размышлениями она

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