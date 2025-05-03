«Ноль из пяти»: фронтмен Blink 182 рассказал о борьбе с раком

Фронтмен группы Blink-182 Марк Хоппус рассказал о борьбе с раком через четыре года после постановки диагноза. Его цитирует The Sun.

53-летний музыкант в беседе с журналистом Крисом Мойлсом вспомнил, как впервые почувствовал связанное с раком недомогание.

«Я играл в видеоигры и болтал по телефону с сыном, учившимся в колледже, и почувствовал что-то странное в плече. Через три дня я уже собирался на химиотерапию», — говорит он.

У Хоппуса диагностировали диффузную В-крупноклеточную лимфому 4 стадии — серьезный рак крови, для которого не существует стандартного лечения.

«Хорошая новость была в том, что у меня было 60% шансов победить опухоль и никогда больше не иметь с ней дела. Плохая — в том, что химиотерапия была одним из худших моих опытов. Не рекомендую ее. Ноль из пяти звезд», — пошутил он.

Однако, продолжил музыкант, лечение спасло его. В период ремиссии он продолжает работать над музыкой.

Накануне мать Бейонсе рассказала об онкологическом диагнозе.

Ранее звезда «Лета наших надежд» рассказал о борьбе с раком.