Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У мамы Бейонсе нашли рак

Мать певицы Бейонсе Тина Ноулз рассказала о борьбе с раком груди
close
FS/AdMedia/Global Look Press

Мама певицы Бейонсе Тина Ноулз призналась, что у нее нашли рак. О секретной борьбе с онкологическим заболеванием она рассказала в беседе с CBS.

По словам 71-летней Ноулз, она пропустила плановую маммографию во время пандемии коронавируса и не проходила это обследование до 2024 года.

Когда знаменитость пошла на скрининг, врачи нашли две опухоли в ее левой груди, одна из которых была доброкачественной. В другой груди был рак I стадии. В августе 2024 года Тине удалили опухоль, сейчас она в ремиссии.

После успешной операции у Ноулз развилось серьезное инфекционное заболевание, из-за чего она едва не пропустила церемонию награждения «Женщина года» журнала Glamour. Бейонсе просила мать не ходить на мероприятие.

«Большую часть своей жизни я отказывалась от признания, не стала бы принимать награду, не хотела, чтобы на меня обращали внимание. Но тогда это было мое высказывание: «Я заслуживаю этого», — говорит она.

Накануне сообщалось, что Николай Дроздов стал ниже на 10 сантиметров из-за прогрессирующего заболевания скелета.

Ранее Том Круз высказался о кончине коллеги по «Топ Ган» Вэла Килмера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами