У мамы Бейонсе нашли рак

Мама певицы Бейонсе Тина Ноулз призналась, что у нее нашли рак. О секретной борьбе с онкологическим заболеванием она рассказала в беседе с CBS.

По словам 71-летней Ноулз, она пропустила плановую маммографию во время пандемии коронавируса и не проходила это обследование до 2024 года.

Когда знаменитость пошла на скрининг, врачи нашли две опухоли в ее левой груди, одна из которых была доброкачественной. В другой груди был рак I стадии. В августе 2024 года Тине удалили опухоль, сейчас она в ремиссии.

После успешной операции у Ноулз развилось серьезное инфекционное заболевание, из-за чего она едва не пропустила церемонию награждения «Женщина года» журнала Glamour. Бейонсе просила мать не ходить на мероприятие.

«Большую часть своей жизни я отказывалась от признания, не стала бы принимать награду, не хотела, чтобы на меня обращали внимание. Но тогда это было мое высказывание: «Я заслуживаю этого», — говорит она.

Накануне сообщалось, что Николай Дроздов стал ниже на 10 сантиметров из-за прогрессирующего заболевания скелета.

Ранее Том Круз высказался о кончине коллеги по «Топ Ган» Вэла Килмера.