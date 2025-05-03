Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Фильм Молочникова «Экстремистка» о Скочиленко номинирован на студенческую BAFTA

Картина уехавшего из России режиссера Молочникова номинирована на студенческую BAFTA
close
Dmitri Lovetsky/AP

Фильм уехавшего из России режиссера Александра Молочникова о художнице и активистке Саше Скочиленко номинировали на студенческую версию британской премии BAFTA. Лонг-лист номинантов опубликован на сайте премии.

В основу сценария картины «Экстремистка» Молочников положил реальную историю Скочиленко, которую 16 ноября 2023 года Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к семи годам колонии общего режима.

В марте 2022 года Скочиленко заменила пять ценников в одном из магазинов Санкт-Петербурга на стилизованные под них листки с информацией о ходе военной операции РФ на Украине, которая не соответствовала позиции министерства обороны России. В 2024 году Скочиленко покинула Россию в ходе обмена заключенными с Западом.

Оператором «Экстремистки» стал Михаил Кричман, ранее работавший над картинами Андрея Звягинцева. Главные роли сыграли Виктория Мирошниченко («Дылда») и Тина Далакишвили («Медея», «Заложники»).

После отъезда из России Молочников изучает режиссуру в Колумбийском университете (США). «Экстремистку» он снимал в Латвии.

Накануне сообщалось, что «Кончится лето» с Юрой Борисовым получит англоязычный ремейк.

Ранее Молочников в YouTube-интервью публицисту Михаилу Зыгарю (признан в РФ иностранным агентом) раскрыл детали разговора с продюсером фильма «Анора».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами