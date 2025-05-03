Фильм Молочникова «Экстремистка» о Скочиленко номинирован на студенческую BAFTA

Картина уехавшего из России режиссера Молочникова номинирована на студенческую BAFTA

Фильм уехавшего из России режиссера Александра Молочникова о художнице и активистке Саше Скочиленко номинировали на студенческую версию британской премии BAFTA. Лонг-лист номинантов опубликован на сайте премии.

В основу сценария картины «Экстремистка» Молочников положил реальную историю Скочиленко, которую 16 ноября 2023 года Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к семи годам колонии общего режима.

В марте 2022 года Скочиленко заменила пять ценников в одном из магазинов Санкт-Петербурга на стилизованные под них листки с информацией о ходе военной операции РФ на Украине, которая не соответствовала позиции министерства обороны России. В 2024 году Скочиленко покинула Россию в ходе обмена заключенными с Западом.

Оператором «Экстремистки» стал Михаил Кричман, ранее работавший над картинами Андрея Звягинцева. Главные роли сыграли Виктория Мирошниченко («Дылда») и Тина Далакишвили («Медея», «Заложники»).

После отъезда из России Молочников изучает режиссуру в Колумбийском университете (США). «Экстремистку» он снимал в Латвии.

Накануне сообщалось, что «Кончится лето» с Юрой Борисовым получит англоязычный ремейк.

Ранее Молочников в YouTube-интервью публицисту Михаилу Зыгарю (признан в РФ иностранным агентом) раскрыл детали разговора с продюсером фильма «Анора».