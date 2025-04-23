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Продюсер фильма «Анора» сказала, что российские артисты спасли фильм

Режиссер Молочников: продюсер «Аноры» сказала, что фильм спасли актеры из России
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CAP/TFS/Global Look Press

Режиссер Александр Молочников в YouTube-интервью публицисту Михаилу Зыгарю (признан в РФ иностранным агентом) раскрыл детали разговора с продюсером фильма «Анора».

«Один из американских продюсеров фильма «Анора» сказала мне такую фразу: «Мне кажется, что энергия российских и армянских артистов спасла это кино», — поделился Молочников.

Режиссер пояснил, что при работе над фильмом команда сталкивалась в том числе с организационными проблемами, связанными с местными профсоюзами. Российских и армянских артистов в свою очередь эти проблемы не касались, поэтому они «полностью выкладывались» в фильм и отдавали свою энергию остальным членам съемочной группы.

«Они приходили на площадку с идеями, как сделать сцену. <…> Я знаю, что Юра приходил в дни, когда он не снимался, и просто в массовке тусовался. Им очень хотелось сделать это кино», — заявил постановщик.

Молочников признался, что ему стало радостно от слов американского продюсера. Ему приятно, что отечественных артистов в США не воспринимают негативно.

«Мне бы хотелось, чтобы прошло какое-то время, и американцы говорили: «Давайте позовем этих русских, которые просто креативные, толковые, талантливые и сделают», — отметил режиссер.

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