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На Тимати подали в суд на 7 млн рублей

Иностранный бизнесмен Совада подал иск против Тимати в размере 7 млн рублей

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Иностранный бизнесмен Йоханн Рафаэль Совада, который купил у рэпера Тимати долю в Black Star Burger, подал иск к музыканту на 7 млн рублей, выяснила «Газета.Ru».

Заявление поступило в Арбитражный суд города Москвы накануне. Истцом является Совада, ответчиком Тимати, а третьим лицом привлекли ООО «Блэк Стар Фудс». Всего предприниматель планирует отсудить у рэпера 7 431 948 рублей. Причина неизвестна.

В ноябре 2023 года сообщалось, что предпринимательница Галина Жерздева подала иск против Соваду о взыскании задолженности по договору купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Блэк Стар Фудс». Она требует получить 63 млн рублей и неустойку — 339, 8 тыс. Тогда рэпера Тимати выступал третьим лицом в деле.

Напомним, что Тимати продал свою часть бизнеса Black Star Burger в 2022 году. Покупателем стал Йоханн Рафаэль Совада — иностранный бизнесмен, который ведет дела в России. По данным kp.ru, Совада поставил рэперу условие, согласно которому Тимати не станет публично разглашать свой уход из бизнеса. В ответ на это исполнитель попросил предпринимателя сразу выплатить часть суммы — 63 млн руб.

При этом бизнесмен не спешил выплачивать оставшуюся часть суммы за бизнес, после чего Тимати был вынужден обратиться в суд. По решению суда бизнесмена обязали выплатить рэперу оставшиеся 7 млн руб., а также оплатить неустойку в размере 0,01% за каждый день просрочки в случае промедления.

Ранее суд не удовлетворил жалобу на штраф певице Монеточке (признана в РФ иностранным агентом).

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