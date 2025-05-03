Суд взыскал с актера Верника задолженность по коммунальным платежам

Суд взыскал с Игоря Верника долги по коммунальным платежам за квартиру

Суд взыскал с актера Игоря Верника долги по коммунальным платежам за квартиру. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу московского Московского мирового суда.

«Вынесен судебный приказ о взыскании задолженности», — сообщили в суде.

Иск о взыскании задолженности подал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, при этом размер взысканной задолженности не уточняется, однако известно, что решение уже вступило в силу.

Верник — не первый артист, с которого взыскали долги по зарплате.

Недавно Мировой суд взыскал с рэпера Тимура Юнусова, известного под псевдонимом Тимати, долг по коммунальным платежам.

В 2024 году Фонд капитального ремонта уже обращался с судебными исками к музыканту. Тогда суд вынес определения об отмене приказов о взыскании задолженности. Сумма задолженности также не уточняется.

Ранее на Тимати подали в суд на 7 млн рублей.