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У исполнительницы роли Алисы Селезневой из «Гостьи из будущего» нашли онкозаболевание

Mash: у актрисы Гусевой-Мурашкевич нашли онкозаболевание
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Telegram-канал «Mash»

У исполнительницы роли Алисы Селезневой из фильма «Гостья из будущего» 1985 года Наталии Гусевой-Мурашкевич нашли онкозаболевание. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, 53-летняя артистка несколько лет назад пожаловалась на ухудшение здоровья. После анализов ей подтвердили диагноз. Несколько лет бывшая актриса страдает от быстро растущего количества злокачественных новообразований и постоянно ходит по врачам.

Канал добавил, что женщина уже перенесла несколько операций, но остановить болезнь не удается. Врачи запретили артистке выполнять тяжелую работу.

В конце апреля в Санкт-Петербурге в Театре имени Ленсовета отменили два спектакля с народным артистом РСФСР Михаилом Боярским. В театре объяснили, что такие меры приняли из-за здоровья артиста.

14 апреля актер попал в больницу после несчастного случая на репетиции в театре. По данным Telegram-канала Mash, он «оступился на сцене и рухнул с трехметровой высоты на спину во время постановки «Ромео и Джульетта». Предположительно, Боярский сломал ребра и получил ушибы.

Ранее врач рассказал, что могло ускорить развитие рака у актрисы Ларисы Голубкиной.

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