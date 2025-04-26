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Спектакли с Михаилом Боярским отменили из-за состояния здоровья артиста

В Санкт-Петербурге отменили спектакли с актером Михаилом Боярским
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Photoagency Interpress/Global Look Press

В Санкт-Петербурге в Театре имени Ленсовета отменили два показа спектакля с народным артистом РСФСР Михаилом Боярским. Об этом сообщила пресс-служба учреждения культуры.

Отменить пришлось два показа спектакля «В этом милом старом доме» 27 апреля. Вместо него покажут спектакль «Без вины виноватые». Билеты действительны либо подлежат возврату по месту их приобретения до 2 мая включительно.

«Состояние здоровья Михаила Сергеевича Боярского пока все-таки не позволяет ему выходить на сцену», — рассказали в театре.

14 апреля актер попал в больницу после несчастного случая на репетиции в театре. По данным Telegram-канала Mash, он «оступился на сцене и рухнул с трехметровой высоты на спину во время постановки «Ромео и Джульетта». Предположительно, Боярский сломал ребра и получил ушибы.

Позднее супруга актера, худрук Театра имени Ленсовета и народная артистка России Лариса Луппиан, рассказала, что врачи госпитализировали ее мужа из-за угрозы развития пневмонии. Несмотря на опасения, уточнила она, медикам удалось предотвратить заболевание.

Ранее Боярский отказался бросать курить ради выздоровления.

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