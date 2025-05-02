«Мы не друзья»: Шаляпин объяснил, почему не интересуется новым романом Галустяна

Певец Прохор Шаляпин заявил, что ему не интересна личная жизнь Михаила Галустяна

Певец Прохор Шаляпин признался в беседе с Woman.ru, что не может давать оценку разводу Михаила Галустяна с Викторией Штефанец после 18 лет брака, поскольку не следит за личной жизнью юмориста.

«Мы не друзья с ним, просто снимались в некоторых проектах. Дело житейское: рождаются, крестятся, женятся, разводятся — из этого состоит суть жизни. <...> Для меня главное, чтобы все были счастливы», — заявил исполнитель.

Шаляпин отметил, что старается не лезть в чужие личные истории — и даже не интересуется подобным.

30 апреля Михаил Галустян сообщил, что развелся с Викторией Штефанец после 18 лет брака. У пары есть две дочери: Эстелла и Элина. Юморист заявил, что расставание прошло без обид и претензий. Расставание он назвал не концом, а новым этапом жизни, и выразил надежду на новые возможности и личный рост.

Накануне журналистка Алена Мартынова в своем Telegram-канале «Светский хроник» заявила, что причиной развода Галустяна мог стать роман юмориста с визажисткой Миленой.

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