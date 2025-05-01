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Галустян мог развестись с женой из-за беременной любовницы

Журналистка Мартынова: предполагаемая любовница Галустяна Милена беременна
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Пресс-служба ТНТ

Причиной развода Михаила Галустяна с Викторией Штефанец мог стать роман юмориста с визажисткой Миленой. Об этом сообщила журналистка Екатерина Мартынова в своем Telegram-канале «Светский хроник».

«Кудесница колдует над юмористом уже, как минимум, два года — со съемок «Новых звезд в Африке». А теперь незамужняя Милена внезапно беременна», — сказано в посте.

Мартынова отметила, что в недавнем заявлении о разводе Галустян уточнил, что расстался с Штефанец еще год назад. Журналистка считает, что подобные уточнения делают только, если есть «компромат за тот самый прошлый год». Она не исключила, что в случае Галустяна компроматом могла стать «беременная любовница».

30 апреля Михаил Галустян сообщил, что развелся после 18 лет брака. У пары есть две дочери: Эстелла и Элина. Юморист заявил, что расставание прошло без обид и претензий. Расставание он назвал не концом, а новым этапом жизни, и выразил надежду на новые возможности и личный рост.

В начале года Галустян продемонстрировал радикальное преображение — подтянутую фигуру и кубики пресса.

Ранее блогерша Мария Погребняк призвала Галустяна «не сжигать мосты» после развода.

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