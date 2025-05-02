Катя Лель раскрыла, что для нее неприемлемо в мужчинах

Певица Катя Лель заявила в беседе с YouTube-каналом «proПуск», что считает невежами мужчин, которые не платят за женщину в ресторане.

«Когда мужчина не платит за женщину – это невежество. <…> Это ужасно! Девушки, не общайтесь с такими. Я родилась на Кавказе, и для меня это неприемлемо. Простите, мужчины, какими бы вы ни были осознанными, но вы не можете разделять с женщинами счет», — заявила артистка.

Лель считает, что мужчины должны быть благодарны женщинам за то, что они «украшают этот мир».

«Это женская божественная энергия. И вы должны отдавать вселенский обмен за то, что женщина с вами рядом», — пояснила артистка.

Певица Катя Лель состояла в браке с бизнесменом Игорем Кузнецовым, с которым познакомилась в Одессе на концерте Владимира Преснякова. В 2008 году артистка забеременела от предпринимателя, и шесть месяцев они ждали мальчика, однако врач-узист ошибся, и в апреле 2009 года у пары появилась дочь Эмилия.

В 2023-м знаменитость развелась с мужем. В программе «Судьба человека» Лель призналась, что бизнесмен не только злоупотреблял алкоголем, но также изменял ей. Певица отмечала, что неоднократно давала Кузнецову шанс измениться, но он всегда делал другой выбор.

Ранее 19-летняя невеста Лепса раскрыла, что выйдет замуж в этом году.