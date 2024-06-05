Валдис Пельш о новом фильме «Ген высоты»: «думаю, круче нас не снимал никто»

Телеведущий Валдис Пельш снял второй фильм в рамках проекта «Ген высоты», в котором он взошел на гору К2, вторую по высоте вершину мира. Об этом он рассказал в интервью kp.ru.

«Идти сложно, но ты понимаешь, что это того стоило, потому что это потрясающей красоты гора. Она разогнала облака: вот, Пельш, смотри. А через 20 минут ее полностью затянуло. К2, я думаю, круче нас не снимал никто», — поделился путешественник.

Он уточнил, что 5 июня состоится закрытый показ картины в кругу друзей. После этого, по его словам, в него будут вноситься правки, а далее — сдадут на Первый канал, чтобы там приняли решение о размещении. Пельш добавил, что после выхода картины на телеканале его также разместят в интернете в открытом доступе.

В ноябре 2023 года Валдис Пельш, сыгравший камео в фильме «Брат 2» Алексея Балабанова, признался, что согласился поучаствовать в проекте бесплатно. По словам Пельша, ему позвонил сам режиссер и пригласил сняться в картине, сказав: «Нужен маленький эпизод. Денег мы не дадим». Однако у них была договоренность — Пельш попросил, чтобы в следующем фильме «Брат-3» герой актера Сергея Бодрова спросил у него, который час.

Ранее Валдис Пельш высказался о «странном формате» шоу «Угадай мелодию».