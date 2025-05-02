Звезда «Сплетницы» хочет сделать мир безопаснее судом о домогательствах

Актриса Блейк Лайвли заявила, что борется за всех женщин на суде против Бальдони

Актриса Блейк Лайвли призналась на шоу Saturday Night Live, что нынешний год был полон «самых высоких взлетов и самых низких падений». Ее слова передает TMZ.

Лайвли отметила, что многого не может говорить, поскольку сейчас активно судится с режиссером Джастином Бальдони. Актриса порадовалась, что у нее «есть возможность говорить». Лайвли считает, что существуют много женщин, которые боятся говорить открыто о насилии и которых заставляют молчать. Актриса уверена, что «борется за всех женщин и девушек» судом с Бальдони. Она делает все возможное, чтобы «сделать мир безопаснее для женщин и девочек».

Некоторые фанаты, отмечает TMZ, заметили, что Лайвли появилась на передаче без обручального кольца. Таблоид уверен, что поклонникам знаменитости «не стоит беспокоиться», так как она «обычно не носит свои побрякушки».

В конце декабря 2024 года Блейк Лайвли подала в суд на Джастина Бальдони, обвинив режиссера в сексуальных домогательствах и организации клеветнической кампании против нее. Также, по словам актрисы, артист осуждал ее за лишний вес.

17 января стало известно, что Джастин Бальдони подал в суд против актеров Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли на $400 млн за то, что, по утверждению режиссера, они пытались уничтожить его карьеру.

Ранее жена актера Болдуина Хилария призналась, что хотела развестись после вторых родов.