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Звезда «Сплетницы» хочет сделать мир безопаснее судом о домогательствах

Актриса Блейк Лайвли заявила, что борется за всех женщин на суде против Бальдони
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CAP/PLF

Актриса Блейк Лайвли призналась на шоу Saturday Night Live, что нынешний год был полон «самых высоких взлетов и самых низких падений». Ее слова передает TMZ.

Лайвли отметила, что многого не может говорить, поскольку сейчас активно судится с режиссером Джастином Бальдони. Актриса порадовалась, что у нее «есть возможность говорить». Лайвли считает, что существуют много женщин, которые боятся говорить открыто о насилии и которых заставляют молчать. Актриса уверена, что «борется за всех женщин и девушек» судом с Бальдони. Она делает все возможное, чтобы «сделать мир безопаснее для женщин и девочек».

Некоторые фанаты, отмечает TMZ, заметили, что Лайвли появилась на передаче без обручального кольца. Таблоид уверен, что поклонникам знаменитости «не стоит беспокоиться», так как она «обычно не носит свои побрякушки».

В конце декабря 2024 года Блейк Лайвли подала в суд на Джастина Бальдони, обвинив режиссера в сексуальных домогательствах и организации клеветнической кампании против нее. Также, по словам актрисы, артист осуждал ее за лишний вес.

17 января стало известно, что Джастин Бальдони подал в суд против актеров Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли на $400 млн за то, что, по утверждению режиссера, они пытались уничтожить его карьеру.

Ранее жена актера Болдуина Хилария призналась, что хотела развестись после вторых родов.

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