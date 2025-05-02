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Жена Алека Болдуина едва не развелась с ним: «Я сняла кольца»

Жена актера Болдуина Хилария призналась, что хотела развестись после вторых родов
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Keystone Press Agency/Global Look Press

Супруга голливудская актера Алека Болдуин инструктор по йоге Хилария Болдуин рассказала, как едва не развелась с ним. Фрагмент из ее мемуаров «Инструкция не прилагается» цитирует издание The Sun.

41-летняя мать семерых детей рассказала, что пара пережила трудный период до и после рождения второго ребенка, сына Рафаэля, в июне 2015 года.

По словам Хиларии, они много ссорились, так как актер уезжал на работу, а она оставалась одна дома в Нью-Йорке с маленькой дочерью Кармен и их собаками. Болдуин даже принимал рабочие звонки и отвечал на письма во время ее вторых родов.

«Это действительно меня разозлило, и я не постеснялась сказать ему об этом», — вспоминает женщина.

Хилария добавила, что не чувствовала уважения со стороны супруга в период, когда «жонглировала» двумя детьми. Ни она, ни Болдуин не уступали.

«Я сняла кольца в знак того, что потенциально готова уходить», — признается она.

Тем не менее супруги решили дать друг другу шанс и поработать над своим браком.

В феврале Алек Болдуин жаловался, что у него развилось психическое расстройство после трагедии на съемках.

Ранее жена Болдуина защитила актера с помощью безвкусного наряда.

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