Боня оставила матери рекомендации, где оставить ее прах

Блогерша Виктория Боня опубликовала в своем Telegram-канале скриншот переписки с матерью перед восхождением знаменитости на Эверест.

Мать поинтересовалась у Бони, оформила ли та страховку перед восхождением, на что знаменитость посоветовала родительнице оставить ее прах под деревом, чтобы она стала удобрением. Потом блогерша уверила мать, что планирует остаться в живых.

«Обычный разговор с мамой. Если что, это не шутка», — подписала скриншот знаменитость.

1 мая Боня сообщила, что планирует возобновить восхождение на Эверест, несмотря на плохое самочувствие. Она рассказала, что до сих пор чувствует слабость после болезни, но ее вдохновила 60-летняя женщина, которая взошла на гору.

27 апреля Боне пришлось прервать восхождение на Эверест через 10 дней после его начала. У телеведущей появилась низкая сатурация и признаки простуды. 29 апреля Боня заявила, что перестает активно вести социальные сети из-за проблем со здоровьем.

Гора Эверест, также известная как Джомолунгма, является высочайшей вершиной Земли. Покорение Эвереста считается пиком карьеры любого альпиниста — при этом само восхождение может быть крайне опасным из-за того, что погода в районе горы непредсказуема, а воздух в районе вершины крайне разрежен.

Ранее телеведущая Ксения Бородина назвала отъезд из России лучшим решением.