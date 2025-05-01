Виктория Боня решила взойти на Эверест, несмотря на состояние здоровья

Блогерша и телеведущая Виктория Боня сообщила в Telegram-канале, что планирует возобновить восхождение на Эверест, несмотря на плохое самочувствие.

Боня рассказала, что до сих пор чувствует слабость после болезни. Она призналась, что очень сильно похудела за этот период. У знаменитости также еще не восстановился голос. Телеведущая добавила, что вылетает в базовый лагерь.

«Еще утром я думала, что для меня экспедиция закончится, потому что я чувствую такую слабость. А сейчас со мной ехала девочка, ну как девочка… Ей лет, наверное, 60. И она так меня подзарядила. У нее такая энергия. Она только что взошла на гору. Я думаю: «Нет, я не сдамся, я смогу», — поделилась блогерша.

27 апреля Боня сообщила, что ей пришлось прервать восхождение на Эверест через 10 дней после его начала. У телеведущей появилась низкая сатурация и признаки простуды.

29 апреля Боня заявила, что перестает активно вести социальные сети из-за проблем со здоровьем.

По словам Бони, 28 апреля она испытала сильную боль, что сподвигло ее сконцентрироваться на своем самочувствии. Знаменитость не стала раскрывать детали своего состояния.

Ранее Виктория Боня заказала автомобиль в эксклюзивном цвете.