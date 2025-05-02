Бородина об отъезде из России: «Было лучшим решением»

Телеведущая Ксения Бородина опубликовала в Telegram-канале видеоролик с пляжа Дубая, похваставшись перед поклонниками своим отдыхом.

«Уехать в Дубай на эти дни было лучшим решением, ни о чем не жалею», — подписала ролик блогерша.

На видео Бородина была одета в зеленый купальник, а ее образ дополняли белые очки.

Недавно телеведущая показала, что расставила семейные и личные фотографии в белых рамках по всей комнате отеля в Дубае, в котором остановилась. Бородина уточнила, что команда отеля встретила ее цветами, но она решила добавить номеру уюта.

В августе 2024 года Ксения Бородина перестала скрывать отношения с блогером Николаем Сердюковым. 7 декабря 2024 года пара объявила о помолвке.

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