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Бородина об отъезде из России: «Было лучшим решением»

Телеведущая Ксения Бородина назвала отъезд из России лучшим решением
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Telegram-канал Ксения Бородина

Телеведущая Ксения Бородина опубликовала в Telegram-канале видеоролик с пляжа Дубая, похваставшись перед поклонниками своим отдыхом.

«Уехать в Дубай на эти дни было лучшим решением, ни о чем не жалею», — подписала ролик блогерша.

На видео Бородина была одета в зеленый купальник, а ее образ дополняли белые очки.

Недавно телеведущая показала, что расставила семейные и личные фотографии в белых рамках по всей комнате отеля в Дубае, в котором остановилась. Бородина уточнила, что команда отеля встретила ее цветами, но она решила добавить номеру уюта.

В августе 2024 года Ксения Бородина перестала скрывать отношения с блогером Николаем Сердюковым. 7 декабря 2024 года пара объявила о помолвке.

Знаменитость воспитывает двух дочерей: 15-летнюю Марусю от бизнесмена Юрия Будагова и 9-летнюю Теону от предпринимателя Курбана Омарова. Звезда признавалась в соцсетях, что дети обращались к ее возлюбленному на «вы».

Ранее 19-летняя невеста Лепса раскрыла, что выйдет замуж в этом году.

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