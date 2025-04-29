Виктория Боня ушла из соцсетей по состоянию здоровья

Блогерша Боня заявила, что уходит из социальных сетей по состоянию здоровья

Блогерша Виктория Боня заявила в Stories, что перестает активно вести социальные сети из-за проблем со здоровьем.

По словам Бони, 28 апреля она испытала сильную боль, что сподвигло ее сконцентрироваться на своем самочувствии. Знаменитость не стала раскрывать детали своего состояния.

«Я, наверное, перестану пока вещать. Мне нужно восстановиться. Мой аккаунт будет вести моя команда. Думаю, мне пора сформироваться на себе», — написала блогерша.

Боня отметила, что изредка будет общаться с подписчиками в Telegram-канале.

27 апреля Виктория Боня сообщила, что ей пришлось прервать восхождение на Эверест через 10 дней после его начала. У телеведущей появилась низкая сатурация и признаки простуды.

До этого Боня заявляла, что поднимется на вершину Эвереста для встречи с богом. Телеведущая рассказывала, что покорить Эверест было ее мечтой на протяжении десятков лет.

Гора Эверест, также известная как Джомолунгма, является высочайшей вершиной Земли. Покорение Эвереста считается пиком карьеры любого альпиниста — при этом само восхождение может быть крайне опасным из-за того, что погода в районе горы непредсказуема, а воздух в районе вершины крайне разрежен.

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