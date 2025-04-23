Агату Муцениеце заподозрили в беременности

Фанаты подозревают, что актриса Агата Муцениеце может быть беременна. Об этом сообщает издание «7дней.ru».

В сети завирусился ролик с шоу «Абсолютно другая нага», на котором интернет-пользователи разглядели округлившийся живот звезды. Сама актриса пока никак не прокомментировала догадки фанатов. При этом Муцениеце сообщила под конец шоу, что сыграла последнюю роль в проекте в 2025 году.

10 декабря 2024 года возникли слухи о романе Агаты Муцениеце с музыкантом Петром Дрангой. Издание Super.ru писало, что артистка вместе с дочерью Мией и певцом появились на шоу театра SVET. По словам журналистов, знаменитости охотно позировали перед камерами.

Позже Агата Муцениеце и Петр Дранга посетили премьеру фильма «Братья». Издание Super.ru тогда раскрывало , что когда в кинозале погас свет, артистка положила голову на плечо исполнителя. Отмечается, что знаменитости также целовались. После премьеры Муцениеце и Дранга засняли обнимающимися на публике.

14 апреля 2025 года знаменитости вместе посетили церемонию вручения премии «VOICE: Главные лица 2025».

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