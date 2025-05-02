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Агата Муцениеце выходит замуж: «Я сказала «Да»

Актриса Муцениеце рассказала о помолвке с музыкантом Дрангой
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agataagata/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Музыкант Петр Дранга сделал предложение актрисе Агате Муцениеце. О помолвке она рассказала на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Я сказала «Да», — подписала 36-летняя артистка фотографию (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»), на которой Дранга целует ее на фоне заката.

10 декабря 2024 года впервые возникли слухи о романе Агаты Муцениеце с музыкантом Петром Дрангой. Издание Super.ru писало, что артистка вместе с дочерью Мией и певцом появились на шоу театра SVET. 14 апреля 2025 года знаменитости вместе посетили церемонию вручения премии «VOICE: Главные лица 2025».

В конце апреля поклонники заподозрили Муцениеце в беременности. У нее уже есть двое детей от брака с актером Павлом Прилучным, при этом сын звезды Тимофей проживает с отцом.

Аккордеонист Дранга не был женат и ранее публично не рассказывал о своей личной жизни. СМИ приписывали ему романы с Ляйсан Утяшевой, Дарьей Мороз, Анфисой Чеховой.

Ранее жених Селены Гомес пожаловался на странности певицы.

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