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19-летняя невеста Лепса раскрыла, что выйдет замуж в этом году

Невеста Лепса Аврора Киба выяснила, что выйдет замуж в 19 лет
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avrorakiba/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Невеста певца Григория Лепса, Аврора Киба опубликовала в личном блоге юмористические Stories, в которых рассекретила дату свадьбы.

Киба применила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) маску, показывающую человеку, через сколько он вступит в брак. Генератор случайных чисел раскрыл, что девушка выйдет замуж в 19 лет, то есть в этом году. Свою публикацию невеста Лепса сопроводила снимком, на котором выразила удивление.

Лепс впервые появился на публике с Авророй Кибой на Петербургском международном экономическом форуме в прошлом году. Позже девушка разместила в личном блоге подарок от народного артиста России — кольцо с бриллиантом. Она лаконично подписала снимок: «Коротко, но ясно». В сентябре Григорий Лепс объявил Кибу женой.

В феврале 2025 года Кибе исполнилось 19 лет. Недавно Киба раскрывала в Telegram, что делала ринопластику к своему 18-летию. По словам девушки, ей пришлось долго уговаривать своих родителей, чтобы они разрешили провести операцию перед днем рождения. Возлюбленная Лепса отмечала, что на восстановление ей потребовалось 10 дней.

Ранее стало известно, что Олег Майами устроил дебош в одном из клубов Москвы.

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