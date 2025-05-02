19-летняя невеста Лепса раскрыла, что выйдет замуж в этом году

Невеста певца Григория Лепса, Аврора Киба опубликовала в личном блоге юмористические Stories, в которых рассекретила дату свадьбы.

Киба применила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) маску, показывающую человеку, через сколько он вступит в брак. Генератор случайных чисел раскрыл, что девушка выйдет замуж в 19 лет, то есть в этом году. Свою публикацию невеста Лепса сопроводила снимком, на котором выразила удивление.

Лепс впервые появился на публике с Авророй Кибой на Петербургском международном экономическом форуме в прошлом году. Позже девушка разместила в личном блоге подарок от народного артиста России — кольцо с бриллиантом. Она лаконично подписала снимок: «Коротко, но ясно». В сентябре Григорий Лепс объявил Кибу женой.

В феврале 2025 года Кибе исполнилось 19 лет. Недавно Киба раскрывала в Telegram, что делала ринопластику к своему 18-летию. По словам девушки, ей пришлось долго уговаривать своих родителей, чтобы они разрешили провести операцию перед днем рождения. Возлюбленная Лепса отмечала, что на восстановление ей потребовалось 10 дней.

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