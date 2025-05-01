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Андрей Макаревич с женой назвали причины любви к Израилю

Музыкант Макаревич заявил, что только в Израиле люди живут по заповедям
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Максим Блинов/РИА Новости

Живущий в Израиле музыкант, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) назвал причину любви к этой стране. Ролик об этом он опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Артист поздравил Израиль с Днем независимости. По его словам, он любит Израиль, поскольку это «единственное место на планете», где живут по религиозным заповедям.

Макаревича поддержала и супруга Эйнат Кляйн. Она призналась, что любит Израиль за людей и чувство общности и единства.

«Я люблю эту страну за историю. Нет просто страны, в которой ты живешь, есть страна, без которой ты не можешь жить», — добавила она.

15 марта стало известно, что Макаревич признался в финансировании Украины. Он финансово помог восстановить одну из больниц в республике.

Накануне Макаревич пообещал дать «бешеный» концерт в Киеве после завершения конфликта на Украине.

Ранее Макаревич ответил, скучает ли по России.

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