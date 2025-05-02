Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ирина Пегова дала совет родителям, боящимся отпустить детей во взрослую жизнь

Актриса Пегова назвала сепарацию от родителей естественным процессом
close
Телеграм-канал «Irina Pegova»

Народная артистка России Ирина Пегова дала совет боящимся отпустить детей во взрослую жизнь родителям. Ее цитирует «Пятый канал».

Недавно в спортивной драме «Финал» с Денисом Шведовым она сыграла роль мамы главного тренера сборной России Владимира Алекно. Актриса отметила, что ей было бы сложно воспитывать спортсмена и посвятить всю жизнь только сыну или дочке.

«Это очень сложно, это служение. Это или жесткое воспитание, или спортсмен должен быть крайне-крайне удачливый и талантливый, чтобы не надо применять какого-то строгого воспитания», — делится Пегова.

По словам актрисы, у которой есть 19-летняя дочь Татьяна, страха перед сепарацией она не испытывала.

«Это такой естественный процесс. Это же само собой происходит», — говорит Пегова.

Накануне Виктория Дайнеко пожаловалась, что дочери ее нового мужа не пришли на их свадьбу.

Ранее Егор Крид заявил, что полжизни страдает от хейтеров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами